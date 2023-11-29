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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوفنتوس ولا روما.. هل يكون كونتي بديلا لمورينيو أم أليجري؟

كونتي
كونتي

كشفت تقارير إعلامية عن أن الشائعات في إيطاليا التي تربط أنطونيو كونتي بمستقبله في روما تتواصل على الرغم من الهمسات حول اهتمام جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي روما الإيطالي بتمديد عقده.

 

خلال الأسابيع الأخيرة، تم ربط أنطونيو كونتي، الذي لا يزال بدون وظيفة بعد رحيله عن توتنهام،  بالعديد من الأندية في إيطاليا بما في ذلك يوفنتوس ونابولي.

 

كونتي يريد العودة إلى الدوري الإيطالي

 

ووفقا لموقعي "توتوسبورت" و"كالكيوميتركاو"، فإن كونتي يريد العودة إلى الدوري الإيطالي ويرغب في تولي تدريب أحد أفضل فرق الدوري في صيف العام المقبل.

 

وأشار الموقعان إلى أنه على الرغم من أنهما ليسا المفضلين بشكل مباشر لا يزال روما يعتبر وجهة مناسبة لكونتي الذي أعرب بالفعل عن انفتاحه على إمكانية تدريب الجيالوروسي.

 

ومع ذلك، في الوقت الحالي، سيراقب روما تقدم الفريق تحت قيادة جوزيه مورينيو بهدف إعادة مناقشة مستقبله في الأشهر المقبلة.

 

كما تم ربط أنطونيو كونتي باستبدال ماسيميليانو أليجري في عام 2024، لكن المدرب التوسكاني لم يقرر بعد مستقبله في تورينو. 

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 أليجري يفكر في مغادرة يوفنتوس

 

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن أليجري يفكر في مغادرة يوفنتوس في نهاية الموسم لأنه يشعر أن النادي قد تغير كثيرا بعد استقالة أندريا أنييلي قبل عام. يعد رئيس البيانكونيري السابق صديقا مقربا لأليجري وأعاد تعيين المدرب المولود في ليفورنو في عام 2021 عندما وقع ماكس عقدا لمدة أربع سنوات ليحل محل أندريا بيرلو.

 

لم يناقش أليجري مؤخرا مستقبله على المدى الطويل في النادي مع وسائل الإعلام، ولم يقترح أنه سيغادر ملعب أليانز مع بقاء عام في عقده.

 

فلماذا تتزايد الشائعات حول رحيله في يونيو؟ ولماذا تم ربط كونتي باستبدال أليجري؟

 

على عكس ماكس، كان كونتي يتحدث كثيرا عن مستقبله مؤخرا. خلال آخر ظهورين له علنيا، ومقابلة مع البرنامج التلفزيوني Belve، واجتماع مع طلاب جامعة ديل سالنتو، ألمح كونتي إلى أنه يود العودة إلى يوفنتوس يوما ما.

 

علاوة على ذلك، التقى مؤخرا بفرانشيسكو كالفو، المدير التنفيذي لكرة القدم في يوفنتوس، في مركز تدريب فينوفو في بداية شهر نوفمبر. وكان كونتي قد تلقى دعوة من صديقه وزميله السابق باولو مونتيرو، مدرب فريق بريمافيرا.

 

وتزعم عدة مصادر في إيطاليا، بما في ذلك صحيفة كورييري ديلو سبورت، أن أليجري وطاقمه الفني فوجئوا، ناهيك عن الانزعاج،  برؤية كونتي في فينوفو، الذي كان في السابق مركز تدريب الفريق الأول ويستخدم الآن من قبل فرق قطاع الشباب.

 

وفقًا لصحيفة كورييري ديلو سبورت، يعد هذا أحد الأسباب التي تجعل أليجري يفكر في مستقبله في تورينو، على الرغم من أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مستقبله في النادي.

 

ومن المتوقع أن يعود كونتي إلى مقاعد البدلاء في الصيف المقبل، بعد مرور أكثر من عام على رحيله عن توتنهام بالاتفاق المتبادل. تحدث المدرب الإيطالي مع نابولي لاحتمال استبدال رودي جارسيا في أكتوبر لكنه اختار عدم الانضمام إلى البارتينوبي في انتظار نادي جديد في الصيف المقبل عندما يصبح يوفنتوس بطبيعة الحال أولويته.

 

تحدث زميل كونتي السابق فابريزيو رافانيلي مؤخرا عن مستقبل المدرب البالغ من العمر 54 عامًا قائلا إنه سيعود "قريبا" على مقاعد البدلاء، لكنه ابتسم عندما أضاف أنه لا يعرف "إذا كان ذلك سيعود إلى يوفنتوس". 

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