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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السبب صادم.. هروب امرأة مقيدة بسلسلة حديدة وقفل في إسبانيا

السبب صادم.. هروب
السبب صادم.. هروب امرأة مقيدة بسلسلة حديدة وقفل في إسبانيا

في واقعة مأساوية من نوعها، استطاعت امرأة إسبانية الهروب من بيت رجل خطفها وقيدها بسلسلة حديدة وقفل في رأسها بأعجوبة. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، تعرضت المرأة البالغة من العمر 40 عامًا للاعتداء داخل منزل الرجل في مدينة ميراندا دي إيبرو . 

ولحسن الحظ، تمكنت المرأة من الهروب عبر النافذة وسرعان ما تم نقلها إلى المستشفى. 

وبعدها على الفور، ألقت قوات الشرطة  القبض على شخص مدان بالتحرش الجنسي بالأطفال في إسبانيا بتهمة محاولته اختطاف المرأة بعد ظهور قفل وسلسلة حول رقبتها في مستشفى محلي.

ماذا حدث؟ 

أصيب الأطباء  بالذهول عندما دخلت المرأة المصابة بكدمات في الوجه إلى مستشفى سانتياجو أبوستول ويوجد سلسلة وقفلين حول رقبتها ويديها، مؤكدًا  أنها هربت من أحد الخاطفين.

وقالت المرأة البالغة من العمر 40 عامًا، والتي لم يتم الكشف عن اسمها، للشرطة إنها كانت في وقت سابق في المستشفى لزيارة صديق مريض.

وعندما غادرت، قالت إن الرجل عرض عليها توصيلها إلى المنزل، ولكن في الطريق قال إنه اضطر إلى التوقف في منزله لالتقاط بعض الأشياء ثم  ضربها حتى فقدت الوعي.

وقالت المرأة إنها عندما استعادت وعيها، كان الرجل يقيدها بسلسلة حول رقبتها وكان يحاول خنقها، بينما كان يضربها ويهينها.

وقام بقفل يديها بسلسلة أخرى لمنع ضحيته من القتال ومنعها من الهرب، وفقًا لما ذكرته صحيفة أوليف برس الإسبانية الناطقة باللغة الإنجليزية.

وقالت المرأة في تقريرها للشرطة إنها تمكنت من الفرار عبر النافذة عندما كان الرجل مشتتًا وهربت إلى أقاربها الذين نقلوها بعد ذلك إلى المستشفى.

المرأة 

 

 

 

إسبانية اسبانيا هروب سلسلة قفل

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