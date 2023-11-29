عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية: وصول المساعدات إلى غزة يجب أن يكون أمرا طبيعيا

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى غزة

قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، إن زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتي أصبحت ممكنة بفضل الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، يجب أن تصبح "أمرا طبيعيا جديدا".

وأضافت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تصريحات لشبكة CNN، إنه من المهم أن يستمر تكثيف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابعت باور: "أنه أمر بالغ الأهمية ولهذا السبب نسعى مع شركائنا الدوليين للاستفادة الكاملة من هذا التوقف، ولكن أيضًا للتأكد من استمرار تدفق الشاحنات والإمدادات، وأن يصبح هذا أمرًا طبيعيًا جديدًا".

وقدرت باور أن 240 شاحنة تدخل غزة يوميا منذ بدء وقف القتال يوم الجمعة، لافته إلى أن هدفها هو زيادة هذا العدد مع التركيز بشكل خاص على جلب المزيد من الوقود وإمدادات الشتاء مع انخفاض الطقس، بينما تهدف أيضًا إلى استئناف التدفق التجاري للسلع.

وأضافت باور: "نحن بحاجة إلى استكمال الإمدادات الإنسانية بالإمدادات التجارية، مشيرة إلى أن هذه هي المرحلة التالية الأكثر أهمية في قضية الإمدادات لغزة. 

وأوضحت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "سيكون الأمر غير كاف في نهاية المطاف بدون حركة تجارية مصاحبة لحركة المساعدات الإنسانية".

وعندما سئلت كيف يمكن لمنظمات الإغاثة ضمان استمرار تدفق السلع الإنسانية إلى غزة إذا استؤنف القتال، قالت باور إن المناقشات حول الوصول جارية بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين.

الموت الأكبر.. الصحة العالمية تحذر من كارثة على غزة

خرق جديد للهدنة الإنسانية في قطاع غزة من جانب إسرائيل|تفاصيل

مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور غزة المساعدات الانسانية إسرائيل حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم جماهير الأهلي .. حسام غالي يكشف السبب في رحيل عبد الحفيظ

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

حسام غالي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ العامري فاروق.. ويطالب الجميع بالدعاء له

موضوعات متعلقة

الموت الأكبر.. الصحة العالمية تحذر من كارثة على غزة

خرق جديد للهدنة الإنسانية في قطاع غزة من جانب إسرائيل|تفاصيل

رغم تمديد الهدنة.. الصحة العالمية: مساعدات غزة تمثل "قطرة في محيط"

صحف الإمارات| نجاح خامس عملية تبادل أسرى.. مباحثات لهدنة دائمة بين إسرائيل وحماس.. والأمراض قد تتفوق على القصف في غزة

أكثر تدميرا من القصف والصواريخ.. تحذير صادم يهدد أهل غزة خلال أيام

سي إن إن: توافق بين مصر وأمريكا وإسرائيل وقطر لتمديد الهدنة في غزة

موظفو شركات الأدوية يتبرعون بجزء من رواتبهم لإعداد قافلة لدعم سكان غزة

ترشيحاتنا

أسيرة إسرائيلية مفرج عنها تدافع عن حماس وتردد "أنا دمي فلسطيني".. فيديو

الأرصاد الجوية: استقرار تام في الأحوال الجوية.. وفرص لسقوط الأمطار اليوم وغدا

تدخين وعناد وحساسية مفرطة| كلمة السر وراء طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء.. كواليس وتفاصيل

الصحة العالمية: إسرائيل تعوق دخول الكميات الكافية من المساعدات لقطاع غزة

هل شركات المقاطعة من فعلت ذلك؟| تقليد مشروب سبيرو سباتس بالأسواق

هدنة غزة| الاحتلال يرفض صفقة "الكل مقابل الكل" وواشنطن تكشف وضع الرهائن الأمريكيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

نشرة المرأة والصحة| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ سرطان الكبد الأولي.. ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم

بسبب ملابسها| ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم.. تفاصيل

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

فيديو

آخرهم يوسف الشريف.. نجوم انفصلوا عن زوجاتهم في عام 2023

أحمد فهمي: حياتي «سمك لبن تمر هندي».. ولهذا السبب لم أنجب|أبرز تصريحات أحمد فهمي بعد انفصاله عن هنا الزاهد

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ