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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في أقل من ساعة..  طريقة عمل كبة الأرز العراقية

طريقة عمل كبة الارز
طريقة عمل كبة الارز العراقية

تعتبر طريقة عمل كبة الارز العراقية، هي واحدة من وصفات المطبخ العراقي الشهيرة، والتي تشبه الكبة السورية ولكن تصنع بواسطة الأرز المسلوق والمهروس، ويمكن تحضيرها فى خطوات سريعة لا تتطلب مجهودا فى الاعداد.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كبة الارز العراقية، وهي من الاكلات الخليجية ، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي عذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل كبة الارز العراقية

 

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طريقة عمل كبة الارز العراقية

 

مقادير طريقة عمل كبة الارز العراقية :

½ كوب أرز أصفر مسلوق زيادة

¼ بطاطس مسلوقة

الحشو :

½ بصلة مفرومة

¼ كوب لحم مفروم

1 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بهارات

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة كبيرة زيت شوى

 

طريقة عمل  كبة الارز العراقية :

_ فى الكبة نضع الارز و البطاطس ونخلطهم جيدا حتى الحصول على عجين متماسك.

_ فى مقلاة غير لاصقة نضع كل مقادير الحشو، ونرفعها على النار.

_ نقوم بالتقليب حتى يجف ماء اللحم، ونشكل العجين على شكل كرات.

_ نحشو بحشو اللحم، ونحمى الفرن، ونحضر صينية و ندهنها بزيت الشوى.

_ نوزع كرات الكبة فى الصينية على مسافات من بعضها.

_ ندخل الصينية الفرن حتى تمام النضج، وتقدم كبة الارز ساخنة. 

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