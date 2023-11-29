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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون بين الأزهر والأوقاف.. برنامج المنبر الثابت يواصل دوره التوعوي بمساجد سيناء

برنامج المنبر الثابت
برنامج المنبر الثابت في مساجد سيناء

واصلت مديرية أوقاف شمال سيناء، بتوجيه من فضيلة الشيخ د.محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ، تنفيذ لقاءات برنامج المنبر الثابت بالمساجد الكبرى بجميع الادارات الفرعية ، تحت عنوان:
" التخطيط وأهميته في بناء الأوطان" بمشاركة نخبة من السادة العلماء أئمة المساجد المشاركين فى النشاط.

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 
 

ادارة الأزمات:

وقد دار حديث العلماء المحاضرين حول العناصر التالية:
 فن إدارة الأزمات.. أهمية التخطيط في حياة المسلم .. طرف من تخطيط الرسول الكريم والسلف الصالح.. التخطيط بين عناية الإسلام وإهمال الأنام ، مجالات مهمة ينبغي أن يخطط لها المسلم.

وقد شهدت جميع هذه اللقاءات المشتركة إقبالا وإشادة كبيرة من جمهور الحاضرين.
 

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برنامج لتدعيم المهارات الشخصية للشباب في شمال سيناء

 

https://www.elbalad.news/6014506

سيناء مساجد برنامج المنبر الثابت التوعية

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