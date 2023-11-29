تجديد حبس طالبة متهمة بإنهاء حياة فتاة بالشرقية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو كبير الجزئية تجديد حبس طالبة متهمة بقتل الطفلة "ملك" جارتهم لسرقة قرطها الذهبي 15 يوما على ذمة التحقيقات.

و تم العثور على جثتها أعلى سطح جيرانها بالقرية.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغا من أسرة الطفلة " ملك أ" 6 سنوات يفيد تغيبها عن منزل أسرتها وتم البحث عنها في أكثر من مكان وعلى الفور توصلت تحريات ضباط مباحث أبو كبير إلى العثور على جثة الطفلة أعلى سطح منزل جيرانها، وتبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة وسرقة قرطها الذهبى.

وبتكثيف البحث تبين قيام "دنيا ص" 16 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوى الصناعى، بارتكاب الواقعة، وتخلصها من جثة الطفلة وسرقة قرطها الذهبى، وتم ضبط المتهمة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7106 جنح مركز شرطة أبوكبير لسنة 2023.

وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.