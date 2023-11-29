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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يتابع تطورات مشروع الخرسانة المضيئة مع أكاديمية البحث العلمي

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

 

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً لمتابعة آخر تطورات مشروع الخرسانة المضيئة الذي ينفذه فريق عمل من خريجي الجامعة الأمريكية.

، وهن المهندسة فاطمة النفالي، والمهندسة زينب عبد العزيز، والمهندسة ميار خيري، والمهندسة منّة الله سليمان.

،وذلك تحت إشراف الدكتور محمد نجيب أبو زيد، الأستاذ بقسم هندسة التشييد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، وأيضاً بحضور مسؤول المتابعة الفنية والتعاون الدولي بالأكاديمية.

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وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض تقديمي من الفريق البحثي وآخر ما توصل إليه الفريق، ووجه  بسرعة الانتهاء فوراً من التطبيق على نطاق تجريبي في بعض الأماكن بالتوازي مع استمرار جهود البحوث والتطوير لزيادة القدرة التنافسية للخرسانة المضيئة بما في ذلك إمكانية التصنيع المحلي لكل العناصر والمواد النانوية المستخدمة في تصنيع الخرسانة المضيئة، كما وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تدعم الأكاديمية مشروعًا للبحوث والتطوير والابتكار والتطبيق التجريبي للخرسانة المضيئة.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الوزير للمشروعات المهمة التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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