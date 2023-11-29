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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على الجيل الجديد من شيفروليه أفيو

شيفروليه أفيو السيدان
شيفروليه أفيو السيدان الجديدة

كشفت شركة شيفروليه عن إصدارها الجديد من شيفروليه أفيو الجديدة كلياً ، وتنتمي أفيو إلي فئة السيارات السيدان ،  وتم تطويرها بناء علي اتفاق مشترك بين جنرال موتورز وSAIC.

شيفروليه أفيو الجديدة

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يتم تقديم الجيل الجديد من شيفروليه أفيو تحت اسم أفيو الجديدة ، والتي انطلقت بتحديثات جديدة ، وبتصميم أنيق بالإضافة الي احتوائها علي العديد من التحديثات التي تمت علي التصميم الخارجي والداخلي .

- محرك شيفروليه أفيو الجديدة :

مواصفات شيفروليه أفيو الجديدة

تحصل سيارة شيفروليه أفيو الجديدة علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 98 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 142 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات شيفروليه أفيو الجديدة :

مقصورة شيفروليه أفيو الجديدة

زودت سيارة شيفروليه أفيو الجديدة بالعديد من التجهيزات التكنلوجية المتطورة منها، 6 وسائد هوائية، وفرامل قرصية شاملة، وتكييف هواء، وبها نظام التحكم في المناخ، ونظام الوسائط المتعددة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصه، وكاميرا للرؤية الخلفية.

- أبعاد شيفروليه أفيو الجديدة :

تأتي سيارة شيفروليه أفيو الجديدة داخل أسواق السيارات بطول 4490 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2550 مم ، وتصل مساحة صندق السيارة الي  475 لتر.

 

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