تعرف على الجيل الجديد من شيفروليه أفيو

كشفت شركة شيفروليه عن إصدارها الجديد من شيفروليه أفيو الجديدة كلياً ، وتنتمي أفيو إلي فئة السيارات السيدان ، وتم تطويرها بناء علي اتفاق مشترك بين جنرال موتورز وSAIC.

شيفروليه أفيو الجديدة

يتم تقديم الجيل الجديد من شيفروليه أفيو تحت اسم أفيو الجديدة ، والتي انطلقت بتحديثات جديدة ، وبتصميم أنيق بالإضافة الي احتوائها علي العديد من التحديثات التي تمت علي التصميم الخارجي والداخلي .

- محرك شيفروليه أفيو الجديدة :

مواصفات شيفروليه أفيو الجديدة

تحصل سيارة شيفروليه أفيو الجديدة علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 98 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 142 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات شيفروليه أفيو الجديدة :

مقصورة شيفروليه أفيو الجديدة

زودت سيارة شيفروليه أفيو الجديدة بالعديد من التجهيزات التكنلوجية المتطورة منها، 6 وسائد هوائية، وفرامل قرصية شاملة، وتكييف هواء، وبها نظام التحكم في المناخ، ونظام الوسائط المتعددة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصه، وكاميرا للرؤية الخلفية.

- أبعاد شيفروليه أفيو الجديدة :

تأتي سيارة شيفروليه أفيو الجديدة داخل أسواق السيارات بطول 4490 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2550 مم ، وتصل مساحة صندق السيارة الي 475 لتر.