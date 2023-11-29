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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تجار السيولة في حالة رواج| هل يتحرك سعر كرتونة البيض.. هذا ما يحدث؟

البيض
البيض

شهدت أسعار الدواجن والبيض بالأسواق المحلية استقرارا ملحوظا في الأسعار، نظرا للآليات العرض والطلب وسعر العلف في السوق باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرا على أسعار البيض والفراخ في السوق وفقا لشعبة الدواجن، ومن خلال هذا الموضوع نوضح ظاهرة تجار السيولة المنتشرة بالسوق المحلي.

سعر البيض 

ظاهرة تجار السيولة

قال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن السوق يشهد نوعا جديدا من المضاربات لتوفير السيولة النقدية للشركات، لافتا أن التعامل أصبح متغيرا عما كان من قبل، حيث أن تجار الخامات أصبحوا يطالبون بسداد أموالهم نقدا وليس بنظام الآجل كما كان يتم سابقا.

وأضاف نبيل في تصريحات إعلامية، أن ظروف السوق الحالية خلقت طرفا وسيطا وهم تجار السيولة، والذي يبحث عن السيولة وليست التحويلات ويتقاضى على المليون جنيه 5000 جنيه، موضحا أن هذا الأمر لا بد من تحجيمه لأنه يهدد الاقتصاد، وبالتالي يؤثر على الأسعار.

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وأوضح أن الحل هو عودة البنك المركزي للإشراف على التمويل الدولاري وتنظيم العميلة بين التجار والشركات، وبالتالي القضاء على تجار السيولة، موضحا أن هؤلاء التجار يضعون حدا معينا لصرف الشيكات لا يقل عن 150 ألف دولار، مؤكدا أن التحويلات موجودة ولكن تجار العملة دائما بحاجة لسيولة بعيدا عن التحويلات البنكية.

وتابع أن أسعار البيض سيكون بها استقرار خلال الفترة المقبلة، ولا توجد توقعات بحدوث انتفاضات مشيرا إلى أن سعر كرتونة البيض سجل اليوم 121 جنيها أرض المزرعة، ويصل للمستهلك مضافا عليه قيمة 10 جنيهات.

كرتونة البيض 

أسعار كرتونة البيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم حو 121 جنيها، داخل المزرعة، ونحو 131 جنيهًا داخل المحال للمستهلك.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 131 جنيها داخل المزرعة، بينما سجل 150 جنيهًا داخل المحال للمستهلك.

سجل سعر كرتونة البيض اليوم نحو 125 جنيها داخل المزرعة بينما سجل 145 جنيهًا للمستهلك داخل المحال.

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