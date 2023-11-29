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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إجراء عاجل لتحسين التعليم المهني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم

قامت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  بتنفيذ مشروع "الكفاءات المتقدمة للمعلمين لتحسين التعليم المهني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية" (ACTIVE- ATS) .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

و يهدف مشروع "الكفاءات المتقدمة للمعلمين لتحسين التعليم المهني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية" (ACTIVE- ATS) ، إلى تطوير مهارات وقدرات المعلمين في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال.

ويتم تنفيذ مشروع "الكفاءات المتقدمة للمعلمين لتحسين التعليم المهني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية" (ACTIVE- ATS) بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجامعة حلوان وجامعة هاماك بفنلندا

وخلال مشروع "الكفاءات المتقدمة للمعلمين لتحسين التعليم المهني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية" (ACTIVE- ATS) ، يتم تدريب معلمًي ومشرفًي مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أحدث المناهج والطرق والأدوات لنشر وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال التعليم المهني والتكنولوجي.

وعلى جانب آخر .. كانت قد أعلنت الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني عن انطلاق المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt لجميع طلاب التعليم الفني على مستوى جمهورية مصر العربية للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ، وذلك لتشجيع الطلاب على تنمية مهاراتهم الفنية والعملية وتعزيز قدراتهم.

وخلال المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt ، يتنافس الطلاب في (١٥) مهارة موضحة بالإعلان ويتم تسجيل بيانات الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة من خلال الرابط الموضح بالإعلان

https://forms.gle/LsQZNQy5qce6n6Kn8

وقالت وزارة التربية والتعليم للطلاب : لو كنت متميزا ولديك من المهارات التي تحتاج لتنميتها قم بالدخول على الرابط واشترك في المسابقة الوطنية الثانية للمهارات world Skills Egypt

وسيتم تأهيل الطلاب الأوائل الفائزين في المسابقة للسفر العام القادم لدولة فرنسا للاشتراك بالمسابقة العالمية ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن شروط المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt تتمثل في :

  • ألّا يزيد عمر الطالب عن 23 عامًا عند قيام المسابقة.
  • أن يكون طلابًا في المجالات المطلوبة.
  • إظهار القدرات التقنية على المستويين الفردي والجماعي لتنفيذ المهام المحددة التي يدرسها و/أو يقوم بها في أماكن عمله.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم الإشتراك في المسابقة عن طريق ملأ الاستمارة الخاصة بالتسجيل من خلال لدخول على الرابط التالى:

https://forms.gle/LsQZNQy5qce6n6Kn8

مدارس التكنولوجيا التطبيقية التكنولوجيا التطبيقية التربية والتعليم التعليم مدارس

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