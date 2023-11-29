الإنقاذ النهري يعثر على جثة بترعة الإبراهيمية في مطاي.. تفاصيل

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا من انتشال جثة شخص من ترعة الإبراهيمية بمركز مطاي تم نقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها بلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص طافية على مياه ترعة الإبراهيمية بمركز مطاي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وسيارة إسعاف وتم انتشال الجثة وجرى نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

