نجوم أعلنوا التبرع بـ أعضائهم بعد الوفاة.. رانيا يوسف: يستفيد بها أي إنسان.. وإلهام شاهين: ينقذ مريض

أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل الواسع بعد إعلان التبرع باعضائها بعد الوفاة وهو الأمر الذى كانت أعلنت عنه الفنانة إلهام شاهين من قبل ونرصد فى التقرير التالى ابرز النجوم الذين أعلنوا التبرع باعضائهم بعد الوفاة.

رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن موافقتها التبرع باعضائها بعد وفاتها وذلك أثناء تواجدها فى برنامج كتاب الشهرة مع الاعلامى على ياسين.

وطرح المذيع تساؤلا على رانيا يوسف حول إمكانية تبرعها باعضائها بعد وفاتها لتؤكد رانيا يوسف على أن هذا قرارها مضيفة : ان من حق إنسان أن يستفيد بهذه الأعضاء بعد وفاتها ولا تمانع من ذلك.

رانيا يوسف

إلهام شاهين

بينما إلهام شاهين تصدرت مواقع السوشيال ميديا بعد إعلانها تبرعها بأعضائها بعد الوفاة، حيث قالت :" أتمنى إني أكون قدوة للناس كلها لأننا مش هنخسر حاجة، وياريت نكون سبب في إنقاذ أي إنسان من مرض لأننا مش هنخسر حاجة والجسم ده هيفنى وهيصبح تراب وفعلًا هياكله الدود، فلو أي جزء في جسم إنسان حياته خلصت وفيه شخص تاني محتاجه عشان يعيش حياته واتزرعله العضو ده هنبقى عملنا خير كبير أوي».

إلهام شاهين

فريدة الشوباشى

كما أعلنت فريدة الشوباشى تأييدها لفكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وذلك في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي على فيسبوك .

قالت فريدة الشوباشي :" أؤكد بملء إرادتي وبأعلى صوت أنني متبرعة بجميع أعضاء جسدي بعد وفاتي لأي محتاج لها ويارب كل الناس ربنا يشفيها، ويارب كل الناس تقدر تساعد بعض، وكل واحد يخفف آلام الآخر».

فريدة الشوباشى

محمد العدل

ونشر المنتج محمد العدل تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وصيته أيضا بالتبرع باعضائه وذلك بعد إعلان إلهام شاهين بهذا الأمر وكان ذلك ردا على تعليق الاعلامى عمر زهران.

وقال محمد العدل :"اتفق معك وأعلن تبرعى بأى عضو من اعضائى قد يفيد غيرى بعد وفاتى لا اعرف ان كان سيتبقى بعد هذا العمر مايفيد من اعضائى او لا".

وأضاف محمد العدل : “لكنى أعلن هنا تبرعى .. واتمنى أن يكون فى بطاقة الرقم القومى مايفيد الموافقة على التبرع من عدمه.. تحياتى”.

محمد العدل

ياسمين رحمى

بينما نشرت الفنانة ياسمين رحمى ابنه الفنانة عفاف مصطفى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه عن وصيتها لأهلها، بأنها تريد التبرع بأعضائها بعد الوفاة.

وقالت ياسمين رحمى : “الإنسان لما بيموت بنوزع متعلقاته صدقة للناس تستفيد منها وتدعيله وبنوزع فلوسه وممتلكاته القيمة، حسب القانون أو حسب وصيته، لذلك قررت أوصي بتوزيع أعضاء جسدي بعد موتي لأي إنسان محتاج لها في علاجه”.

وتابعت ياسمين : “ما اعتقدش إن ربنا هيزعل مني إني هتبرع بأعضائي وأنقذ بيها حياة إنسان بدل ما تاكلها الدود وأتمنى يكون فيه خانة في البطاقة تنص على قرار أي متبرع لتسهيل الإجراءات زي ما في معظم البلاد موجود”.