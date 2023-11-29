سيارات ذات شهرة جديدة تباع دون أوفر برايس

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من الطرازات الجديدة موديل 2022 المعروضة للبيع ، ويبحث المواطنون عن تلك السيارات لما يتواجد بها من مميزات.



وتوافرت هذه الطرازات لدي الوكلاء والموزعين بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات ومن ضمن السيارات المتوافرة للبيع جاكوار اف بيس، وهوندا CRV، وسكودا كودياك، ومرسيدس A CLASS ، وهوندا أكورد .

1- هوندا CRV موديل 2022 :

تصل سيارة هوندا CRV موديل 2022 من وضع السكون الي 100 كم/ساعة في 10.1 ثانية، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 57 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 188 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

مواصفات هوندا CRV موديل 2022

تباع هوندا CRV موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 300 ألف جنيه .

2- هوندا أكورد موديل 2022 :

تستمد هوندا أكورد موديل 2022 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتصل لـ 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.5 ثانية، مقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 187 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 260 نيوتن/متر، ويصل خزان وقودها الي 56 لتر، وتصل سرعة هوندا أكورد القصوى الي 205 كم/ساعة .

مواصفات هوندا أكورد موديل 2022

تتوافر هوندا أكورد موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 200 ألف جنيه .

3- مرسيدس A CLASS الهاتشباك موديل 2022 :

سرعة مرسيدس A CLASS موديل 2022 القصوى تصل الي 250 كم/ساعة، وتحتاج الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 306 حصان، وعزم دورانها يصل الي 400 نيوتن/متر، ويصل خزان وقودها الي 51 لتر .

مواصفات مرسيدس A CLASS الهاتشباك موديل 2022

تأتي سيارة مرسيدس A CLASS موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

4- سكودا كودياك موديل 2022 الـ SUV :

قوة سيارة سكودا كودياك موديل 2022 تصل الي 150 حصان، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.9 ثانية، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتصل قوة السيارة من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتصل سرعة سكودا كودياك القصوى الي 199 كم/ساعة .

مواصفات سكودا كودياك موديل 2022 الـ SUV

تتواجد سكودا كودياك موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 775 ألف جنيه ، بدون أوفر برايس .

5- جاكوار اف بيس موديل 2022 :

تستهلك جاكوار اف بيس موديل 2022 من الوقود 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتمتلك محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتحتوي علي ناقل حركة اوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 365 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 63 لتر، وقوتها تصل الي 250 حصان، وتصل سرعة جاكوار اف بيس القصوى الي 250 كم/ساعة .

مواصفات جاكوار اف بيس موديل 2022



سعر جاكوار اف بيس موديل 2022 في سوق السيارات يصل الي مليون و 685 ألف جنيه .