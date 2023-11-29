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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متمردوا يشاركون في التدريبات مع المستبعدين من لقاء فيوتشر

صدى البلد

اعلن الاعلامي اسلام صادق عن مشاركة فتوح وصبحي والزناري مع لاعبي الزمالك المستبعدين من قائمة فيوتشر .

وكتب صادق من خلال حسابه على فيس بوك :" محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفي الزناري يخوضوا تدريباتهم مع المستبعدين من مباراة فيوتشر اليوم داخل نادي الزمالك".

وتضم قائمة الزمالك التي أعلنها معتمد جمال المدير الفني للفريق، لخوض مباراة مودرن فيوتشر كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

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