واجب وطني.. برلمانية تدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعت النائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن، المصريين بضرورة المشاركة والنزول للتصويت في الإنتخابات الرئاسية ، لافتة في تصريحات صحفية لها اليوم ، ان الإنتخابات الرئاسية تعد أهم إستحقاق دستوري ، لذا المشاركة فيها ضرورة وطنية ، لتصدير صورة مشرفة عن الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم الذى يقف فى ظهر قيادته لدعم هذا التوجه وحفظ أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وقالت" جابر" أن الإنتخابات الرئاسية تأتي في توقيت صعب وسط ظروف دولية وإقليمية بالغ التعقيد ، ووسط مؤمرات ومخططات تحاك ضد الدولة المصرية لذا فان المشاركة والإحتشاد أمام مقار اللجان الإنتخابية مطالبة المصريين بالخارج بضرورة الخروج والتصويت في الإنتخابات الرئاسية والتي تبدأ أيام 1و2و3 ديسمبر المقبل مشيرة إلي أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية المقبلة.



وأكدت"عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط " أن المصريين سيضربون المثل في المشاركة في اهم إستحقاق إنتخابي ، وتابعت قائلاً: أن المشاركة تعطى انطباعا إيجابيا عن أبناء الدولة المصرية التى تستحق منا جميعا أن نسهم فى إعادة بنائها والمشاركة فى التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة ومضاعفة المشروعات القومية العملاقة التى انطلقت فى السنوات الأخيرة وشهد لها وبها العالم أجمع.