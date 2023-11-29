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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

واجب وطني.. برلمانية تدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

النائبة صفاء جابر
النائبة صفاء جابر

دعت النائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن، المصريين بضرورة المشاركة والنزول  للتصويت في الإنتخابات الرئاسية ، لافتة في تصريحات صحفية لها اليوم ، ان الإنتخابات الرئاسية  تعد أهم إستحقاق دستوري ، لذا المشاركة فيها ضرورة وطنية ، لتصدير صورة مشرفة عن الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم الذى يقف فى ظهر قيادته لدعم هذا التوجه وحفظ أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وقالت" جابر" أن الإنتخابات الرئاسية تأتي في توقيت صعب وسط ظروف دولية وإقليمية بالغ التعقيد ، ووسط مؤمرات ومخططات تحاك ضد الدولة المصرية لذا فان المشاركة والإحتشاد أمام مقار اللجان الإنتخابية  مطالبة المصريين بالخارج بضرورة الخروج والتصويت في الإنتخابات الرئاسية والتي تبدأ أيام 1و2و3 ديسمبر المقبل مشيرة  إلي أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية المقبلة.


وأكدت"عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط "  أن المصريين سيضربون المثل في المشاركة في اهم إستحقاق إنتخابي ، وتابعت قائلاً: أن المشاركة تعطى انطباعا إيجابيا عن أبناء الدولة المصرية التى تستحق منا جميعا أن نسهم فى إعادة بنائها والمشاركة فى التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة ومضاعفة المشروعات القومية العملاقة التى انطلقت فى السنوات الأخيرة وشهد لها وبها العالم أجمع.

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