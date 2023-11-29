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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني : ندعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة

وانج يي
وانج يي

دعا وزير الخارجية الصيني ورئيس مجلس الأمن وانج يي ، اليوم الأربعاء، إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. 

وقال وزير الخارجية الصيني إن بكين ستقدم المزيد من الإمدادات الإنسانية الطارئة لغزة.

ولفت وزير الخارجية الصيني إلى أن حل القضية الفلسطينية يكون بحل الدولتين، مشدداً على أنه يجب حماية المدنيين في قطاع غزة.

وأكد وانج يي تهجير سكان قطاع غزة، مؤكداً على أن استئناف القتال في غزة سيقود المنطقة إلى كارثة. 

وقال وزير الخارجية الصيني أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات أخرى إلى غزة، مؤكداً أن قتل المدنيين خط أحمر في القانون الدولي.
 

ولفت وزير الخارجية الصيني إلى أن التعويل على معبر رفح وحده لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كافي.
 

وأكد وزير الخارجية الصيني على اعتراضه على العقاب الجماعي الذي يمارس ضد سكان غزة.

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