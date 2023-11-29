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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

من مسجد السيدة نفيسة| الأوقاف تطلق برنامج صحح قراءتك

السيدة نفيسة
السيدة نفيسة

تطلق وزارة الأوقاف البرنامج القرآني (صحح قراءتك) بالمساجد الكبرى يوميًا بعد صلاة العشاء، وستكون الانطلاقة الأولى من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة غدًا الخميس 30/ 11/ 2023م.

الأوقاف تطلق برنامج صحح قراءتك بالمساجد الكبرى

يتيح هذا البرنامج لراغبي التلاوة وحضور مجالس القرآن الكريم ، والراغبين في تصحيح تلاوتهم تحقيق ذلك ، بحيث يقرأ أحد كبار القراء أو أحد أئمة المسجد يوميًّا ربع حزب ، بالترتيب من أول القرآن الكريم إلى خاتمته ويردد الحاضرون التلاوة خلفه.

وفي حال وجود درس بالمسجد يكون الدرس في حدود عشر دقائق يبدأ عقبه مباشرة مجلس التلاوة ، وذلك بداية من غدٍ الخميس الموافق 30/ 11/ 2023م.

نتيجة المجموعة السادسة من مسابقة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

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تجديد إيفاد الشيخ  أحمد عبد المالك أحمد عبد الحكيم عبد الله إلى دولة موزمبيق

اعتمد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء 29/ 11/ 2023م تجديد إيفاد الشيخ / أحمد عبد المالك أحمد عبد الحكيم عبد الله إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية للعمل بمعهد حمزة التابع للمجلس الإسلامي الموزمبيقي .

فيما أسفرت نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023 /2024م عن صعود ممثلي مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد عبد العال– بسوهاج ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد القطب بمحافظة سوهاج للتصفيات النهائية على حساب ممثلي مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد أم القرى بمحافظة شمال سيناء ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الزهراء – بجنوب سيناء .

وتمت المسابقة بين الفريقين الفائزين ، والتي انتهت بفوز مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد عبد العال بمحافظة سوهاج وصعودة للمرحلة النهائية

هذا وقد وجه  أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف إثابة تميز قدرها ألف جنيه لكل من حقق 80 % فأكثر على المستوى الفردي من جميع الفرق المتسابقة ، وهم بالترتيب:

• عبد العال أحمد عبد العال حسين - مركز مسجد عبد العال - سوهاج - 93.5% - ألف جنيه.

• عمر أشرف موسى محمد - مركز مسجد أم القرى – شمال سيناء 89% - ألف جنيه.

• محمد جمال محمد - مركز مسجد عبد العال - سوهاج -89% - ألف جنيه.

• السيد مسعود يحيى علام - مركز مسجد الزهراء - جنوب سيناء - 83% - ألف جنيه.

• أحمد محمد محمد أحمد - مركز مسجد عبد العال - سوهاج - 80% - ألف جنيه .

• معتز جمال رمضان محمد - مركز مسجد القطب - سوهاج 80% - ألف جنيه.

• مصطفى عبد المعطي سيد أحمد - مركز مسجد الزهراء – جنوب سيناء 80% - ألف جنيه.

الأوقاف وزارة الأوقاف صحح قراءتك صلاة العشاء مسجد السيدة نفيسة التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى محفظي القران الكريم

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