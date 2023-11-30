إطلالة صيفية جريئة.. لقاء الخميسي تثير الجدل | شاهد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت لقاء الخميسي، مرتديه توب بسيط وأنيق باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ونسقت معه شورت جينو باللون الازرق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت لقاء الخميسي، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت لقاء الخميسي، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود القصير لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور لقاء الخميسي