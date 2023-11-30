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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر بالنعناع؟

الشاي الأخضر بالنعناع
الشاي الأخضر بالنعناع

يضيف النعناع رائحة منعشة للشاي الأخضر، مما يساعد على الاسترخاء والهدوء بعد يوم طويل شاق لأنه يحفز إفراز السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة. يمتلك خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة، وبالتالي يحمي صحتنا من مجموعة من الأمراض.

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فوائد تناول النعناع مع الشاي الأخضر

1. توريد مضادات الأكسدة

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة – وهي مضادات الأكسدة التي نادراً ما توجد في أي مادة أخرى، تعمل مضادات الأكسدة على تحييد الآثار الضارة للجذور الحرة وتحمي الجسم من الحالة المؤكسدة المسؤولة عن المرض والشيخوخة، تساعدك مضادات الأكسدة هذه أيضًا على الحصول على بشرة ذات جودة أفضل وتقليل التجاعيد والحيوية بشكل عام.

2. فقدان الوزن:
من المعروف أن الشاي الأخضر يزيد من عملية التمثيل الغذائي، وقد ثبت أن الكافيين ومضادات الاكسدة التي يحتوي عليها تزيد من حرق الدهون، وتشير الدراسات إلى أن تناول الشاي الأخضر قد يساعد في حرق 80-100 سعرة حرارية إضافية يومياً، ومن المعروف أن النعناع يحسن عملية الهضم

3. تخلص من التوتر:
النعناع معروف بتأثيره المهدئ، إذا كنت من الأشخاص الذين يمكن أن ينزعجوا بسهولة في المواقف، جرب الشاي الأخضر بالنعناع، يمنحك الشاي الأخضر الكمية المناسبة من الكافيين - المعروف أيضًا باسم الطاقة الإضافية - وسيعمل النعناع على تهدئة أعصابك في نفس الوقت، بالإضافة إلى ذلك، الشاي الأخضر غني بالثيانين. كثير من الناس يتناولون مكملات الثيانين للتخفيف من القلق وتقليل التوتر.

الشاى الأخضر الهضم مضادات الأكسدة الشيخوخة السيروتونين

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