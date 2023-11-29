روسيا تحذر من الضوء الأخضر لـ إسرائيل لمواصلة إراقة الدماء في غزة

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، إنه من المهم أن تصبح الهدنة الإنسانية في غزة مقدمة لوقف إطلاق النار، وليس "الضوء الأخضر" لإسرائيل لمواصلة إراقة الدماء.

وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “من المهم أن تصبح الهدنة الإنسانية وحل القضايا الإنسانية الملحة التي تواجه قطاع غزة مقدمة لوقف إطلاق النار، وليس ضوءا أخضر فعليا لإسرائيل لمواصلة إراقة الدماء في غزة”.

ومنذ قليل، قال نيبينزيا، إنه بدون حل طويل الأمد للقضية الفلسطينية، من المستحيل ضمان الأمن، مشيرا إلي أن روسيا تعمل في هذا الاتجاه.

وأضاف نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "تطرح أسئلة كثيرة حول سبل استعادة غزة، وبشكل عام، حول مستقبل الحل طويل الأمد للمشكلة الفلسطينية. وبدون حل، من المستحيل ضمان أمن مستدام حقيقي لإسرائيل. تعمل روسيا بنشاط في هذا المجال”.

وكمثال على عمل روسيا بشأن هذه القضية، استشهد نيبينزيا بالاجتماع الأخير لوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع أعضاء وفد جامعة الدول العربية ولجنة منظمة المؤتمر الإسلامي.