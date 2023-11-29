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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحرب فقدت مبرراتها.. حلمي النمنم : تحرير فلسطين يبدأ من داخلها

حلمي النمنم
حلمي النمنم

علق حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار الهدنة الإنسانية وإتمام علميات تبادل الأسرى والمحتجزين.

 

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وقال النمنم في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "المشهد" المذاع على قناة "تن"،:"المعركة في غزة حققت عدة إيجابيات وهي أن الطريق إلى إقامة دولة فلسطين يبدأ من فلسطين ذاتها ".

 وتابع"الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة أن الجيش المصري لن يحارب خارج حدوده وهو جيش يحمي الامن القومي المصري".

وأكمل النمنم:" تحرير فلسطين يبدأ من داخل الأراضي المحتلة وليس من خارجها".

ولفت حلمي النمنم:" حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار لكن الحرب في غزة فقدت مبرراتها ونتنياهو لم يصل إلى قيادات داخل حركة حماس وإسرائيل قتلت المدنيين فقط".

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