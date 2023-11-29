أستاذ علوم سياسية: الحرب في غزة دخلت مرحلة نوعية جديدة بعد الهدنة الإنسانية

علق محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار الهدنة الإنسانية واتمام علميات تبادل الأسرى والمحتجزين.

وقال محمد كمال في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن"، :" الحرب في غزة دخلت مرحلة نوعية جديدة باتمام اتفاقية الهدنة الإنسانية ".

وأضاف محمد كمال:" اتفاقيات الهدن الإنسانية في غزة خلقت آلية جديدة في أرض المعركة"، مضيفا:" حماس حققت مكاسب بالإفراج عن الاسرى الفلسطينيين ".

وتابع محمد كمال:" حماس حققت مكسبا كبيرا وهي تتحكم في المزاج الإسرائيلي والحالة النفسية للإسرائيليين خاصة مع الإفراج عن المزيد من المحتجزين ".

وأكمل محمد كمال:" هناك صعوبة أمام إسرائيل فى القضاء على حماس والبنية التحتية لها والتوجه الحالي هو مد الهدن الإنسانية ".