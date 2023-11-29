بزعم انتهاكهم الهدنة.. الاحتلال يقـ.ـتل 3 فلسطينيين في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه قتل 3 فلسطينيين في غزة، زاعمًا أن السبب هو "انتهاكهم" الهدنة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الأدميرال دانييل حجاري إن القوات قتلت ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة اليوم، بعد أن "انتهكوا وقف إطلاق النار وشكلوا تهديدًا لقواتنا"، على حد زعمه.

وأضاف: "سوف تستمر القوات في العمل ضد أي تهديد".

وفي وقت سابق من اليوم،، وافق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، على خطط مواصلة القتال والعمليات البرية في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال هاليفي: "نحن نعرف ما يجب القيام به.. ونحن مستعدون للخطوة التالية".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، قال إن إسرائيل ستواصل العملية البرية في جميع أنحاء قطاع غزة قريبًا جدًا.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جالانت: "إذا كان لدى أي شخص أي شكوك.. فسنواصل قريبًا جدًا العملية البرية في جميع أنحاء غزة".