البيت الأبيض يعلن مشاركة كامالا هاريس في مؤتمر cop28 بدبي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، مشاركة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في مؤتمر cop28 في الإمارات.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، أنه من غير المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن افتتاح الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر المناخ المنعقد في دبي هذا الأسبوع، لكنه سيرسل كبار المسؤولين الأمريكيين للمشاركة.

وحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، حضر بايدن القمتين السابقتين لمؤتمر المناخ الأممي، ووضع معالجة تغير المناخ في قلب صنع سياساته. وتشكل السياسة البيئية جزءاً أساسياً من استراتيجية الأمن القومي التي تنتهجها إدارته.

وأشار كبار مساعدي البيت الأبيض إلى أن بايدن كان مشغولا بالتعامل مع أمور مثل الحرب بين إسرائيل وحماس.

ومن المتوقع أن يحضر ما يزيد عن 70 ألف مندوب cop28، ومن بين هؤلاء بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، الذي أكد أمس الأحد حضوره على الرغم من إصابته بالأنفلونزا.