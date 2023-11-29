الشوط الأول.. أرسنال يضرب لانس بخماسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أرسنال ولانس في خامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بتقدم المدفعجية بخماسية نظيفة.

وسجل أهداف أرسنال كل من كاى هافيرتز في الدقيقة 13، وجابرييل جيسوس في الدقيقة 21، وبوكايو ساكا في الدقيقة 24، وجابرييل مارتينيلي في الدقيقة 27، ومارتن أوديجارد في الدقيقة 45

تشكيلة أرسنال ولانس

وكان قد أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، تشكيلة فريقه لمواجهة لانس، مساء اليوم الأربعاء، في خامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسيقود البرازيلي جابرييل جيسوس، هجوم آرسنال، بإسناد معتاد من الجناحين بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي.

ويتواجد على دكة بدلاء آرسنال، بعض اللاعبين المؤثرين، يتقدمهم الإنجليزي بن وايت والإيطالي جورجينيو والبلجيكي لياندرو تروسارد.



وجاءت تشكيلة آرسنال كالتالي:

رايا، تومياسو، صليبا، ماجالهاييس، زينتشينكو، رايس، أوديجارد، هافيرتز، ساكا، جيسوس، مارتينيلي

فيما جاءت تشكيلة لانس كالآتي:

ساميا، جراديت، دانسو، ميدينا، فرانكوفسكي، مندي، عبد الصمد، هايدارا، سوتوكا، فولجيني، واهي

مشاهدة مباراة أرسنال ولانس في دوري أبطال أوروبا



يدخل فريق أرسنال اللقاء في المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتي خلفه إيندهوفن الهولندي، برصيد 5 نقاط، ولانس الفرنسي بـ 5 نقاط، وإشبيلية الإسباني برصيد نقطتين.

ويسعى فريق “المدفعجية” إلى حسم مواجهة الليلة أمام لانس الفرنسي من اجل ضمان الصعود رسميًا إلى دور الستة عشر من البطولة، وذلك في ظل المنافسة الشرسة المتوقعة على البطاقة الثانية بين ممثل فرنسا و إيندهوفن الهولندي وإشبيلية الإسباني.