انطلاق الدورة الخامسة من "جائزة الإمارات للطاقة"

أطلق المجلس الأعلى للطاقة بدبي الدورة الخامسة من “جائزة الإمارات للطاقة 2023- 2025” التي تقام برعاية كريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحت شعار « تعزيز الحياد الكربوني».

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” أعلن ذلك سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، ورئيس جائزة الإمارات للطاقة خلال فعاليات الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في فندق جميرا ميناء السلام بدبي.

وقال سعيد محمد الطاير: " يسعدني أن أرحب بكم في هذا اللقاء لإطلاق الدورة الخامسة من جائزة الإمارات للطاقة 2023-2025 التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة بدبي تحت شعار "تعزيز الحياد الكربوني"، ويأتي هذا الشعار الجديد تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في أن تكون دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وأن تواصل ريادتها في العمل المناخي العالمي، بما يدعم التنمية المستدامة الشاملة. وتسهم جائزة الامارات للطاقة في دعم هذه الجهود من خلال توفير منصة عالمية للتعريف بالمشاريع والبرامج والممارسات المبتكرة والحلول العملية التي تدعم الاستدامة وتعزز كفاءة الطاقة وتسهم في الوصول إلى الحياد المناخي".