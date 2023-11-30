محمد حلمي يفتح النار على أوسوريو: عنيد وغير مناسب للزمالك

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات نجم الزمالك السابق محمد حلمي عن أوسوريو مدرب الزمالك السابق .

و كتب شوبير عبر فيسبوك: ملعب أون تايم | محمد حلمي "أوسوريو مدرب عنيد وغير مناسب للزمالك واستغربت جداً من تصريحه بإنه عايز يطبق طريقة مانشستر سيتي! لا احنا عندنا الكورة بتاعتهم ولا عندنا عقلية لاعبيهم".

وتمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراةالمقامة على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابهلصالح سيف الدين الجزير، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.





وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عندالنقطة 12 في المركز الرابع.