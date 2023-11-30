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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مرئية بالعين المجردة .. ظهور "رمز الحب" في السماء الآن

صدى البلد

يرصد  الآن، اقتراب كوكب الزهرة والنجم السماك الأعزل (ظاهرياً) من بعضهما البعض في حدث مشاهد بسهولة بالعين المجردة. 

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، الزهرة و السماك الأعزل سيفصل بينهما 4.3 درجة ما يعني بأنهما سيكونان في نفس مجال رؤية المنظار مقاس 10x50 حتى اليوم الثالث من ديسمبر 2023.

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سيظهر كوكب الزهرة للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة وعند رؤيته من خلال تلسكوب متوسط يلاحظ أن قرصه في مرحلة الأحدب مضاء بنسبة 67 % بنور الشمس في الوقت الحالي.

السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني بأنه أحد المع نجوم السماء وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً اكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.

ويذكر أن اخر اقتران بين الزهرة والسماك الأعزل رصد في سماء الوطن العربي حدث بسماء المساء في الخامس من سبتمبر 2021  .

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