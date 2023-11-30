الأهرام: غدا بدء التصويت بانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج في ظل تحديات غير مسبوقة

أكدت صحيفة (الأهرام) أن الأنظار ستتوجه غدا الجمعة إلى جموع المصريين المقيمين بالخارج، حيث موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية.. مشيرة إلى أن عملية التصويت ستستمر أيام الجمعة والسبت والأحد، في مقار البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، بجميع أنحاء العالم.



وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس، تحت عنوان "غدا.. بداية الاستحقاق الرئاسي" - أنه إذا كانت الانتخابات، سواء الرئاسية أو البرلمانية، هي التي تحدد شكل أداء الدولة، وكيفية إدارة شئونها، فإن الانتخابات الرئاسية هذه المرة لها خصوصية تميزها وحدها، مؤكدة أن تلك الخصوصية تنطلق من حقيقة أن الوطن المصري يمر في هذه الأيام بتحديات لم يعرفها من قبل.



وأضافت أنه ليس خافيا على أحد من المصريين مدى خطورة ما تمر به مصر الآن، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، وهو ما يترك بالضرورة أثره على الأوضاع بالداخل المصري.



وأشارت إلى أن المشاركة الكثيفة في التصويت تتمثل أهميتها في ثلاثة أوجه، أولا أنها ستنقل للعالم كله رسالة واضحة بأن هذا الشعب يصطف خلف قيادته التي سيختارها بمنتهى الحرية في الانتخابات، وثانيا أنها ستؤكد حقيقة أن المصريين يحبون وطنهم الذي ليس لهم وطن غيره، ثم ثالثا أن كثافة التصويت تعني الرغبة الحقيقية في بناء المستقبل، وإنجاح خطط التنمية الجارية حاليا على قدم وساق، ومن الضروري الاستمرار فيها. نعم، بدءا من غد سيثبت للكافة مدى حب المصريين لوطنهم العزيز مصر.

