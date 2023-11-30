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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حفل جديد| عامر التوني والمولوية المصرية بقبة الغوري.. الليلة

عامر التوني
عامر التوني

يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الازهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم الخميس 30 نوفمبر، حفل جديد للفنان عامر التوني وفرقته "المولوية المصرية".


يقدم "التوني" مجموعة من أشهر أعماله المختارة من القصائد لكبار شعراء الصوفية الذين اثروا الحياة الصوفية بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم مثل: ابن الفارض ،ابن عرب ، السهروردي ،الحلاج ، ابو ميدن الغوث واخرين منها: "متى ياحبيب القلب" "عينى لغير جمالكم لا تنظر"،  "يامليحا قد تجلى"، " وبرقت سعاد"، "نارها فى اضلعى".


جدير بالذكر أن الفرقة تأسست عام 1994 و شاركت بعروضها في أكثر من خمسين دولة منها: تونس، المغرب، الجزائر، اليابان، سنغافورة، تايلاند، أندونسيا، فيتنام، الصين، ماليزيا وغيرها.

مركز ابداع قبة الغوري صندوق التنمية الثقافية المولوية المصرية عامر التونى الصوفية

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