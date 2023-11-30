حادث القدس.. طائرات إسرائيلية تحلق في مناطق متفرقة من قطاع غزة

قالت وسائل إعلام عربية اليوم الخميس، إن طائرات إسرائيلية تحلق في أجواء مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وعلق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على حادث هجوم القدس الذي أودي بحياة 3 إسرائيليين. حيث قال نتنياهو عبر صفحته على منصة إكس: "أنا وزوجتي سارة نبعث بتعازينا من أعماق قلوبنا إلىعائلات القتلى في الهجوم الذي وقع في القدس، ونصلي جميعا من أجل السلام للجرحى".

وأضاف نتنياهو: "أن رد الفعل السريع لمقاتلين اثنين ومدني تمكن من القضاء على الإرهابيين حال دون وقوع هجوم أكثرخطورة، أحييهم".

وأشار إلى أن كل مقاتلي حركة حماس هم بشر - في القدس وغزة ويهودا والسامرة - في كل مكان.