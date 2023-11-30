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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من السفارة المصرية في روما بشأن الانتخابات الرئاسية وتصويت المواطنين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أعلنت السفارة المصرية لدي إيطاليا، اليوم الخميس، أنه بمناسبة إجراء الانتخابات الرئاسية، وتيسيرًا على  المواطنين، سيستمر العمل بالقسم القنصلي بالسفارة لتقديم الخدمات وإنهاء المعاملات القنصلية للمواطنين المصريين فقط.

وأضافت السفارة المصرية في روما، أنها ستستمر في تقديم خدماتها إلى المواطنين المصريين طوال أيام الانتخابات (1 و2 و3 ديسمبر) من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

وسيدلى المصريون في الخارج غدا الجمعة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والذى يستمر الاقتراع على مدار ثلاثة أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر، طبقا للجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال التوجه المباشر من الناخبين في الخارج إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة التي يتواجدون بها.

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