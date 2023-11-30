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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بوساطة تركي آل الشيخ.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب

صدى البلد

أعلن الإعلامي عمرو أديب عن اعتذار محمد رمضان له بوساطة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية.


وكتب عمرو أديب من خلال حسابه الشخصي على إكس: "اتصل بى اليوم الفنان محمد رمضان وأبدى اعتذاره لى عن ما بدر منه تجاهى الشهور الماضية وقبلت الاعتذار وعفى الله عما سلف.. شكرا لوساطة المستشار تركى آل الشيخ دائما تسعى للخير والمحب".

كانت قضت المحكمة في وقت سابق، بتغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر إحالة محمد رمضان في القضية التي حملت رقم 4246 لسنة 2022 حصر وارد مالية، تقيد الأوراق جنحة بالمادة 166 مكررا من قانون العقوبات، وبالمادتين رقمي 1/76،70 قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والمادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

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