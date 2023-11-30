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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اتحاد الكرة يفتتح دورة المدربين D37 وD 38 بمنطقة الفيوم

صدى البلد

بدأت  دورة المدربين D37  وD38 للحصول على الرخصة التدريبية الافريقية D  والتى تنظمها منطقة الفيوم لكرة القدم والاتحاد المصرى لكرة القدم  تحت اشراف الدكتور جمال محمد على مدير ادارة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة القدم والكابتن انسان عاشورابراهيم  عضو اللجنة الفنية بالاتحاد والدكتور أحمد عبدالباقى الدكتور بكلية تربيه رياضية جامعه الفيوم.


حضر افتتاح الدورة التى تستمر لمدة 10  ايام  الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم والكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى للمنطقة والكابتن سيد الشوره مدير لجنة حكام الفيوم والكابتن صبرى برديسى عضو لجنة الحكام للمشاركة فى تنظيم الدورة والكابت محمد سامى والكابتن عمر سيد والكابتن مصطفى عثمان الادرايين بالمنطقة وايمن كالوشا الموظف بالمنطقة  ، وشهد الافتتاح االكابتن وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ ومدير الكرة بنادى مصر المقاصة .
يشارك فيها 55 من الدارسين من اللاعبين القدامى والحاليين من ابناء محافظات الفيوم وبنى سويف   والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ والغربية من بينهما حسنى فتحى كابتن فريق المقاصة ولاعب الزمالك الاسبق واحمد فكرى لاعب الزمالك والاتحاد السكندرى .


والدارسين المشاركين هم :خالد نعيم محمود- ياسر صابر عبد العزيز- اسلام معوض عبد الواحد- محمد سعد جودة- وائل محسن احمد- -على روبى يوسف—احمد عمر زكى- اكرم سيد محمود- شعبان عبد التواب صابر- على حسن رمضان- احمد فكرى- احمد محمد اسماعيل – محمود خطاب محمد- احمد لطيف احمد – اشرف ناجى سيد- محمود رمضان محمد- ياسر عبد العال احمد- محمود عويس توفيق- احمد رمضان محمد- هانى عبد الفتاح حلمى-احمد رجب يوسف- عمرو محمد شعبان- احمد منصور عبد الرازق- محمود مجدى زارع- حسنى فتحى حامد- احمد مصطفى السيد – محمد عبد السلام محمد- خيرى على عبد الواحد- شريف محمد فاروق- عمرو محمد فاروق- محمود الحسينى محمد- محمد محمود عبد المجيد- محمد فوزى احمد- عمرو احمد عبد العزيز-احمد مصطفى حسن- محمود سعد عبد الرحمن- محمد صلاح عبد الله- شريف عويس محمد- احمد ابراهيم على – عبد الله رمضان عبد العليم- جمعه رجب احمد- بهاء الدين محمد كمال- محمد ناصر محمد – حامد حجاج حامد- عمرو عاطف محمد- عمر سيد رمضان- محمد احمد سامى- احمد راضى حميدة- - جمال احمد سيد- سيد الحضرى – طارق فضل .

 

 

محافظ الفيوم يوجه بسرعة استكمال مشروعات الرصف

 

محافظ الفيوم يتابع الموقف النهائي لتجهيز اللجان لإجراء الانتخابات الرئاسية

 

 

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الفيوم اخبار الفيوم الرخصة التدريبية الاتحاد المصري كلية التربية

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