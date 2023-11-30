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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة لاسك لينز النمساوي بالدوري الأوروبي

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن تشكيل الريدز الذي يستعد لاستقبال لاسك لينز النمساوي على ملعب آنفيلد، اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

 

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد لاسك في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وحسم الريدز مواجهة الدور الأول 3-1، حيث سجل الثلاثية داروين نونيز ولويس دياز إضافة إلى محمد صلاح، بينما سجل هدف لاسك الوحيد فلوريان فليكر.


وفيما يلي تشكيل ليفربول:

كيليهر - جوميز - إيندو - كوناتي - دياز - صلاح - جاكبو - إيليوت - تسيميكاس - جرافينبيرش - كوانساه.

بينما أتى تشكيل لاسك كالأتي:

لوال - بيلو - تالوفيروف - زيريس - لوبيتيتش - زولي - أندرادي - أوسور - لوبيتش - ستويكوفيتش - هورفاث.

ويتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول كل من: بيتالوجا - فان دايك - سوبوسلاي - نونيز - ماك أليستر - جونز - ماتيب - تشامبرز - جوردون - دوك - أرنولد - برادلي.
 

مدرب ليفربول يورجن كلوب ليفربول لاسك لينز النمساوي أنفيلد الدوري الأوروبي

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