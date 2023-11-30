شوقي علام: نتلقى شهريًا 5 آلاف شكوى متعلقة بالطلاق

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه تم وضع في دار الإفتاء العديد من الإجراءات لتدقيق حالات الطلاق.

وأضاف مفتي الجمهورية، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكستر نيوز"،:"تشرفت بكلمة أمام الرئيس حول كيفية التعامل مع ملف تنمية الأسرة، وفي احتفالية أشار وزير العدل في لقاء مع الرئيس بجزئية تدريب المأذونين وقضايا الطلاق، ومن ضمن الإجراءات التي اتخذناها في دار الإفتاء في موضوع الطلاق أن يكون علي 3 مراحل أولهما أمين فتوي ومرحلة لجنة لعليا للطلاق وأخرها مرحلة المفتي".

وتابع: "كلها إجراءات تدقق وتطمئن أن الطلاق ليس واقع ولها أسانيد شرعية يطول شرحها، وسلكنا مسلك حميد في حماية الأسرة بخصوص قضايا الطلاق، ومن المسائل التي عرضتها أمام الرئيس السيسي، أن هذه المنظومة التي عملناها نتج عنها جزئية دقيقة تستحق الدراسة في أن ما يعرض علينا كل شهر 5 ألاف شكوي متعلقة بالطلاق كل شهر، وأكثر من 300 ألف حالة في السنوات الـ5 الماضية لم يقع منها إلا حالتين أو ثلاثة فقط".