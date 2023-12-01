الجالية المصرية بـ الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الرئيس السيسي ..صور

نشرت غرفة العمليات المركزية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، لقطات من تجهيزات الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم ، رافعين أعلام تحيا مصر داعمين المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.
وانطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في جمهورية الصين الشعبية في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية فى بكين، استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحاً وفقا للتوقيت المحلي هناك، والثالثة صباحا بتوقيت مصر، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
الانتخابات الرئاسية 2024
كما بدأت السفارة المصرية في طوكيو باليابان استقبال أبناء الجالية المصرية في اليابان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت باب التصويت في الاقتراع الساعة التاسعة صباحاً وفقا للتوقيت المحلي في اليابان، والثانية صباحا بتوقيت مصر.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.