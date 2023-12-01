عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجالية المصرية بـ الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الرئيس السيسي ..صور

الجالية المصرية
الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية

نشرت غرفة العمليات المركزية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، لقطات من تجهيزات الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم ، رافعين أعلام تحيا مصر داعمين المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. 


وانطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في جمهورية الصين الشعبية في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية فى بكين، استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحاً وفقا للتوقيت المحلي هناك، والثالثة صباحا بتوقيت مصر، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

 الانتخابات الرئاسية 2024

كما بدأت السفارة المصرية في طوكيو باليابان استقبال أبناء الجالية المصرية في اليابان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت باب التصويت في الاقتراع الساعة التاسعة صباحاً وفقا للتوقيت المحلي في اليابان، والثانية صباحا بتوقيت مصر.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

407390829_122119279184062457_1764550068288214183_n
407390829_122119279184062457_1764550068288214183_n
407442600_122119279142062457_2457829565972788774_n
407442600_122119279142062457_2457829565972788774_n
407403617_122119279046062457_4048664516851302671_n
407403617_122119279046062457_4048664516851302671_n
406651940_122119279010062457_8505372686716837596_n
406651940_122119279010062457_8505372686716837596_n
406652028_122119280468062457_2988678210360807237_n
406652028_122119280468062457_2988678210360807237_n
407421473_122119278734062457_4471387767084432806_n
407421473_122119278734062457_4471387767084432806_n
407395028_122119278926062457_1817272058795145433_n
407395028_122119278926062457_1817272058795145433_n
407411973_122119278866062457_4484724410138836235_n
407411973_122119278866062457_4484724410138836235_n
407383856_122119278824062457_614503506228198806_n
407383856_122119278824062457_614503506228198806_n
407384580_122119278716062457_7694404278402514802_n
407384580_122119278716062457_7694404278402514802_n
407410287_122119278710062457_3447940009904338833_n
407410287_122119278710062457_3447940009904338833_n
407428464_122119279322062457_3827701839256072262_n
407428464_122119279322062457_3827701839256072262_n
407391014_122119279970062457_7981263697132214760_n
407391014_122119279970062457_7981263697132214760_n
406654182_122119279364062457_4767156800109724493_n
406654182_122119279364062457_4767156800109724493_n
407413150_122119278992062457_6582271404038459375_n
407413150_122119278992062457_6582271404038459375_n
السيسي الجالية المصرية في الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

خارج التوقعات.. الأهلي يدرس عودة لاعب مفاجأة في الشتاء

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

قرار عاجل وحاسم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي| تفاصيل

بيشغلوا دماغهم على المصريين.. رضوى الشربيني تسخر من شركة مشروبات غازية

خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن إنجاز تاريخي مع ليفربول

ترشيحاتنا

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

فضيحة لإسرائيل.. تقرير يفجر مفاجأة عن عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر

أبناء الجالية المصرية بالهند يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024 بمقر السفارة

داخل سفارتنا بنيوديلهى..المصريون بالهند يبدأون التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

الجالية المصرية بـ الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الرئيس السيسي ..صور

سفارات مصر في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت بانتخابات الرئاسة 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استحقته عن جدارة ..سيدة تثير الجدل بحصولها على لقب أكثر امرأة مكروهة

جمال شعبان : الحلبة بها 7 فوائد وخاصة تناولها في الشتاء

علامة بالكبدة تجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي.. تعرف عليها

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل من جديد | اعرف التفاصيل

فيديو

مقطع فيديو يبرز موقف محرج لفتاة هندية في حفل زواج | بالفيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ