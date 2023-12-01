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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لدعم الأسرة المصرية.. جامعة بنها تنظم 12 قافلة طبية بقرى القليوبية

جامعة بنها
جامعة بنها

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها 12 قافلة طبية بقرى محافظة القليوبية وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من 2 حتى 7 ديسمبر الجارى.

وقالت رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البية أن القوافل تتم بالتنسيق مع كلية الطب ومستشفيات بنها الجامعية وذلك فى إطار مبادرة جامعة بنها لدعم الاسرة المصرية وتنظيم القوافل العلاجية المجانية لإجراء الكشف الطبى على أهالينا فى القرى وصرف العلاج بالمجان.

جامعة بنها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة طبية القليوبية رئيس الجامعة

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