لدعم الأسرة المصرية.. جامعة بنها تنظم 12 قافلة طبية بقرى القليوبية

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها 12 قافلة طبية بقرى محافظة القليوبية وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من 2 حتى 7 ديسمبر الجارى.

وقالت رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البية أن القوافل تتم بالتنسيق مع كلية الطب ومستشفيات بنها الجامعية وذلك فى إطار مبادرة جامعة بنها لدعم الاسرة المصرية وتنظيم القوافل العلاجية المجانية لإجراء الكشف الطبى على أهالينا فى القرى وصرف العلاج بالمجان.