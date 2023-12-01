عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتهاء اليوم الاول فى نيوزيلندا

نيوزيلندا أول دولة تغلق باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.. تفاصيل

صدى البلد

أغلقت السفارة المصرية فى وليجنتون عاصمة نيوزيلندا أبوابها فى أول أيام التصويت أمام المصريين المقيمين فى نيوزيلندا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ويستمر الاقتراع على مدار ثلاثة أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر، طبقا للجدول الزمنى الذى أعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وحسب التوقيت فإن السفارة المصرية فى دولة نيوزيلندا ستكون أولى السفارات التى ينتهى فيها التصويت، في الانتخابات الرئاسية 2024، باليوم الاول والذى انتهى في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة 1 ديسمبر بتوقيت نيوزيلندا -الساعة العاشرة صباحا الجمعة بتوقيت القاهرة- نظرا لوجود فارق توقيت بين البلدين يصل الى 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا في جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة، وعاصمتها ويلينجتون.
 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ، على احقية كل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة، أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024  بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، وتعد دولة نيوزيلندا هي أول الدول التي يبدأ فيها التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا فيما تعد دول الساحل الغربي للولايات المتحدة أخر المناطق التي يجرى بها تصويت.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن التصويت فى عملية الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وتستخدم الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى برامج مصممة خصيصا للتسهيل على الناخب في التصويت، حيث تم مد البعثات المصرية في الخارج بعدد من الماسحات الالكترونية التى تقوم بإثبات حضور الناخب واخطار الهيئة الوطنية بذلك لرفع اسم هذا الناخب من كشوف التصويت في الداخل منعا لازدواجية الاقتراع.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، يذكر أن الهيئة الوطنية كانت قد أعلنت في 9 نوفمبر الماضى القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية بعد الموافقة على طلب ترشحهم وقبول أوراقهم.

قائمة المرشحين النهائية

وتضم قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم، ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين واخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.

الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات نيوزيلندا الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

الخطيب يفتح باب الرحيل أمام أي لاعب من الأهلي .. تفاصيل

بالأسماء .. 3 صفقات من العيار الثقيل على أعتاب الزمالك

موضوعات متعلقة

القنصل المصرى بمارسيليا: الجالية في فرنسا متحمسون للمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024.. اتصالات مستمرة بالفيديو كونفرانس بين الهيئة الوطنية والسفارات

بريطانيا والسنغال..سفارات مصر بـ 12 دول تفتح باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية

106 مقار دبلوماسىة.. انطلاق التصويت في الخارج بـ الانتخابات الرئاسية 2024| شاهد

الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا للإعلان عن آخر مستجدات الانتخابات الرئاسية بالخارج

المصريون بـ 21 دولة أورويية وعربية يبدأون التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

فى سفارتنا برام الله.. انطلاق الانتخابات الرئاسية 2023 بفلسطين

17 سفارة وقنصلية مصرية تعلن انطلاق الانتخابات الرئاسية 2023 في أفريقيا وأوروبا

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية.. المصريون في بولندا يشاركون بعملية الاقتراع

حماس: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء وتهديده لقيادات الحركة لا تخيفنا

بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين في إيطاليا والتوافد كبير |صور

بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج في سلطنة عمان.. صور

السفير المصري لدى روما يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

سفير مصر بسويسرا: الإقبال جيد وحماس شديد للمشاركة في الانتخابات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست فوتوشوب.. درب التبانة يضيء "وادي القمر" في صورة سحرية

في اليوم العالمي للإيدز.. 10 حقائق صادمة عن فيروس نقص المناعة البشرية

من الأكثر جرأة؟.. نجمات تألقن باللون الأسود في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

فستان شيرين عبد الوهاب يثير الجدل في حفل روائع السنباطي| سعره خرافي

فيديو

كملي جميلك والبسي الحجاب.. سبب اعتزال الفنانة إنجي شرف بشكل مفاجئ.. فيديوجراف

أطفال فلسطينيون يتمنون شربة ماء ويمثلون أنها موجودة.. شاهد

مقطع فيديو يبرز موقف محرج لفتاة هندية في حفل زواج | بالفيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ