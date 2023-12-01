أمانة "مصر أكتوبر" بالغربية تلتقي الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

التقى وفد من أمانة محافظة الغربية بحزب مصر أكتوبر، الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في محافظة الغربية، وذلك في إطار لقاءات الحملة بالمحافظات، مع الكيانات والأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية.

وبحث وفد أمانة حزب مصر أكتوبر، مع مسئولى حملة دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وهم النائب محمد عريبي، والنائبة دعاء عريبي، وأية ياسر، وضع خطة عمل أمانة الحزب مع الحملة الرسمية في خلال الفترة المقبلة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ورحب أعضاء ومنسقى الحملة الرسمية، بكافة الأحزاب الداعمة لمؤسسات الدولة للتعاون والاصطفاف مع الوطن، مؤكدين علي أن المشاركة واجب وطنى لذلك علينا جميعا أن نشارك فى إطار حقنا وواجبنا الدستورى.

ومن جانبه، أكد وفد حزب مصر أكتوبر، أننا جميعا شركاء فى هذا الوطن ونصطف جميعا لخدمة هذا الوطن وعلينا دعم القيادة السياسية الحكيمة الممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وندعم ترشحه فى المرحلة الحالية.

الجدير بالذكر، أن الوفد ضم أحمد الشرقاوى أمين عام الحزب بالغربية وعضو اللجنة العليا للحزب بالمركزية، والمهندس جلال الباز، ونجلاء فتحى الأمناء المساعدين، وشريف فتحى أمين الصندوق بالمحافظة، والدكتورة داليا النمر أمين الإعلام بالمحافظة، ومحمود درويش أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، ومحمد عطية، وفاطمة الصاوى أمين العضوية بالمحافظة، وأحمد منتصر أمين الشباب، وليلى النجار أمين المرأة بالمحافظة، والدكتورة نهلة كامل أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة، وجميل خضر أمين الصناعة والتجارة بالمحافظة، والسيد الحسينى أمين العلاقات العامة بالمحافظة، ومسعد أبو حسين أمين المجالس العرفية بالمحافظة، والدكتور هشام الششتاوى أمين الصحة بالمحافظة، وأحمد طاحون أمين مساعد العمل الجماهيري بالمحافظة، وعددا من قيادات وأعضاء الحزب.

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