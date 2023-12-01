إصابة عامل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

أصيب عامل فى محل بالقليوبية بعدة طعنات فى مشاجرة مع ثلاثة اشخاص عندما طلب منهم الابتعاد عن المحل وعدم الوقوف امامه فنشبت بينهم مشاجرة قاموا بضربة والتعدى عليه بسلاح ابيض وتم نقل المجنى علية الى المستشفى والقى القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .



تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من قسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية يفيد ورود إشارة من إحدى المستشفيات بوصول عامل مصاب بعدة جروح متفرقة بالجسم.



وتوصلت التحريات أنه أثناء تواجد المصاب بمحل عمله تلاحظ له تواجد 3 أشخاص أمام المحل وقيامهم بالتحدث مع بعضهم بطريقة غير لائقة وحال قيامه بطلب إنصرافهم لعدم إعاقة حركة المترددين على المحل مكان عمله حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى لحدوث اصابته .



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وارشدوا عن السلاح الابيض المستخدم فى الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .