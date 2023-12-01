عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة عامل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

أصيب عامل فى محل بالقليوبية بعدة طعنات فى مشاجرة مع ثلاثة اشخاص عندما طلب منهم الابتعاد عن المحل وعدم الوقوف امامه فنشبت بينهم مشاجرة قاموا بضربة والتعدى عليه بسلاح ابيض وتم نقل المجنى علية الى المستشفى والقى القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .


تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من قسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية يفيد ورود إشارة من إحدى المستشفيات بوصول عامل مصاب بعدة جروح متفرقة بالجسم.

 
وتوصلت التحريات أنه أثناء تواجد المصاب بمحل عمله تلاحظ له تواجد 3 أشخاص  أمام المحل وقيامهم بالتحدث مع بعضهم بطريقة غير لائقة وحال قيامه بطلب إنصرافهم لعدم إعاقة حركة المترددين على المحل مكان عمله  حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى لحدوث اصابته .


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وارشدوا عن السلاح الابيض المستخدم فى الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

القليوبية مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية شرطة أول بنها بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

موضوعات متعلقة

نائب محافظ القليوبية يقود حملة لمتابعة توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.. صور

نجاح أول قسطرة علاجية مخية لمريض داخل مستشفى التأمين الصحي بالقليوبية

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية تضم كل التخصصات بالعبور

الجيزاوي: جامعة بنها تنتهج إستراتيجيات جديدة للرقي بجودة وتميز البحث العلمي

ترشيحاتنا

من خطف فرحة عروس أسيوط؟.. لغز إنهاء حياة شابة قبل زفافها بـ 20 يوما

نائب رئيس الإمارات: ملتزمون بالعمل الجاد من أجل كوكب الأرض

خطيب الجامع الأزهر: الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في معاملة أسرى الحرب

السعودية تستضيف الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة

تلسكوب جيمس ويب يكتشف كواكب شبيهة بالأرض.. تفاصيل مذهلة

الانتخابات الرئاسية 2024.. السفارات المصرية في الدول اللاتينية تفتح أبوابها أمام الناخبين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يهاجم نادين نجيم بسبب فستانها في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

سعر غير متوقع لـ فستان دينا الشربيني بمهرجان البحر الأحمر.. شاهد

بسبب ملابسهم....نجوم رجال أثاروا الجدل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ليست فوتوشوب.. درب التبانة يضيء "وادي القمر" في صورة سحرية

فيديو

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

كملي جميلك والبسي الحجاب.. سبب اعتزال الفنانة إنجي شرف بشكل مفاجئ.. فيديوجراف

أطفال فلسطينيون يتمنون شربة ماء ويمثلون أنها موجودة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ