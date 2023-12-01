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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة شقة سكنية في القليوبية

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية  من ضبط المتهمين بسرقة مسكن بدائرة قسم شرطة الخصوص.

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود  بلاغ بتاريخ 23/11/2023  من (مقاول) بإكتشافه سرقة (بعض الأجهزة الإلكترونية والملابس) من داخل الشقة سكنه بدائرة القسم . 

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص ان وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة القسم.

وعقب تقنين الاجراءات بقيادة النقيب احمد الخولى والنقيب يوسف توفيق معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدوا عن المسروقات، وبإستدعاء المبلغ تعرف على المسروقات وقرر أنها خاصته وإتهم سالفى الذكر بإرتكاب الواقعة .

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

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