عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب سعودي يحذر من أحد أنواع الزبادي وخطورته على القلب والشرايين

أضرار تناول الزبادي
أضرار تناول الزبادي اليوناني

قال الدكتور فهد الخضيري، الباحث المختص في أبحاث المسرطنات، إن الزبادي اليوناني يحتوي على نسبة عالية من الدهون، ويضر بصحة القلب.

 

أضرار تناول الزبادي اليوناني

 

وقال فهد الخضيري خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "وجدت زبادي(يسمونه زبادي يوناني) وبالمناسبة طرق الخداع تستخدم: يوناني زبادي فرنسي زبادي بلجيكي.. للتمرير والتسويق".

 

من 2 لـ3 فناجين يوميا.. جمال شعبان يكشف مفاجأة سارة لمحبي القهوة

عدم التركيز والإرهاق| أعراض كسل الغدة الدرقية.. اعرفها

 

وتابع فهد الخضيري: "المهم هذا الزبادي اليوناني مكتوب عليه قليل الدسم، ويمررونه بأنه زبادي مناسب للحمية والريجيم ( يمدحونه الذين يجهلون أضراره)، و10 جرام سكر بالعلبة، (والخديعة كاتبين 5جرام في كل100مل يعني10بالعلبة).

 

ووجد فهد الخضيري، أن الزبادي اليوناني يحتوي على دهون متحولة "trans fat "، وهي الدهون التي تضر القلب والشرايين، وترفع الدهون الضارة LDL التي لها دور في الأضرار على القلب والشرايين.

 

أضرار تناول الزبادي اليوناني

 

وأضاف فهد الخضيري، أن تناول حتى كمية قليلة من الزبادي اليوناني ضار جدا، ويتهاون من يزعم أنه يتناولها كخيار صحي؛ حيث أن علبة واحدة يوميا تحتوي على جرام ونص دهون متحولة، ومن يتناوله يوميا سيكون في الشهر ما يقارب 59 جرام من هذه الدهون المتحولة الضارة!! فانتبهوا. 

 

ونصح فهد الخضيري، بتناول "الزبادي العادي كامل الدسم بدون أي تعديلات، وتحويرات كما خلقه الله (كامل الدسم لا يفرق كثيراً عن قليل الدسم إلا بجرام ونصف من الدهون الطبيعية الصحية، وهذا لا يدعو للقلق والوسوسة".

 

الزبادي الزبادى اليونانى تناول الزبادي اليوناني أضرار تناول الزبادي اليوناني الدهون القلب فهد الخضيري الدكتور فهد الخضيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

موضوعات متعلقة

بمكونات من منزلك.. طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحمة

من 2 لـ3 فناجين يوميا.. جمال شعبان يكشف مفاجأة سارة لمحبي القهوة

بفستان كب.. جورجينا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في أبو ظبي

برقم لا يصدق.. تعرف على سعر فستان جينيفر لوبيز المجسم

في أقل من ساعة..  طريقة عمل كبة الأرز العراقية

لو بتعاني من هذه الأعراض.. احذر الاكتئاب الموسمي  

لهذه الأسباب يصاب البعض بالاكتئاب في فصل الشتاء.. فهل أنت منهم؟

ظهور أول حالة في بريطانيا.. أعراض واضحة على المصاب بـ إنفلونزا الخنازير

ترشيحاتنا

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل لقاء يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

جمعة مباركة دعاء قصير.. احرص على هذه الكلمات في سيد الأيام

واشنطن ونيويورك.. السفارات المصرية في الولايات المتحدة تستقبل الناخبين

التشخيص المبدئي لإصابة محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي في تنزانيا.. تفاصيل

صدى البلد يرصد اتصالات الهيئة الوطنية بلجان الانتخابات الرئاسية في الخارج

هنفرح بيك ونجوزك.. رسالة مؤثرة من أسرة فلسطينية لنجلهم في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب سعودي يحذر من أحد أنواع الزبادي وخطورته على القلب والشرايين

نشرة المرأة والصحة.. نجوم أثاروا الجدل بافتتاح مهرجان البحر الأحمر وفستان شيرين عبد الوهاب يسبب ضجة

في عيد ميلادها الـ 50.. ملابس أثارت الجدل لـ رانيا يوسف.. شاهد

من 2 لـ3 فناجين يوميا.. جمال شعبان يكشف مفاجأة سارة لمحبي القهوة

فيديو

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ