طبيب سعودي يحذر من أحد أنواع الزبادي وخطورته على القلب والشرايين

قال الدكتور فهد الخضيري، الباحث المختص في أبحاث المسرطنات، إن الزبادي اليوناني يحتوي على نسبة عالية من الدهون، ويضر بصحة القلب.

أضرار تناول الزبادي اليوناني

وقال فهد الخضيري خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "وجدت زبادي(يسمونه زبادي يوناني) وبالمناسبة طرق الخداع تستخدم: يوناني زبادي فرنسي زبادي بلجيكي.. للتمرير والتسويق".

وتابع فهد الخضيري: "المهم هذا الزبادي اليوناني مكتوب عليه قليل الدسم، ويمررونه بأنه زبادي مناسب للحمية والريجيم ( يمدحونه الذين يجهلون أضراره)، و10 جرام سكر بالعلبة، (والخديعة كاتبين 5جرام في كل100مل يعني10بالعلبة).

ووجد فهد الخضيري، أن الزبادي اليوناني يحتوي على دهون متحولة "trans fat "، وهي الدهون التي تضر القلب والشرايين، وترفع الدهون الضارة LDL التي لها دور في الأضرار على القلب والشرايين.

أضرار تناول الزبادي اليوناني

وأضاف فهد الخضيري، أن تناول حتى كمية قليلة من الزبادي اليوناني ضار جدا، ويتهاون من يزعم أنه يتناولها كخيار صحي؛ حيث أن علبة واحدة يوميا تحتوي على جرام ونص دهون متحولة، ومن يتناوله يوميا سيكون في الشهر ما يقارب 59 جرام من هذه الدهون المتحولة الضارة!! فانتبهوا.

ونصح فهد الخضيري، بتناول "الزبادي العادي كامل الدسم بدون أي تعديلات، وتحويرات كما خلقه الله (كامل الدسم لا يفرق كثيراً عن قليل الدسم إلا بجرام ونصف من الدهون الطبيعية الصحية، وهذا لا يدعو للقلق والوسوسة".