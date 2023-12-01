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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أدت لاستشهاد نحو 10..

الدفاع المدني بغزة: قوات الاحتلال ارتكبت مـ.ـجزرة في حي الشجاعية

ارشيفي
ارشيفي

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن القصف الإسرائيلي اليوم ركز على استهداف منازل ووسائل نقل، مشيرا إلى أن عدد الشهداء الذي انتشلناهم خلال التهدئة بلغ أكثر من 300

وبين بصل في تصريحات صحفية له؛ أن القصف الإسرائيلي اليوم ركز على استهداف منازل ووسائل نقل، حيث ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في حي الشجاعية أدت لاستشهاد نحو 10 

وأشار إلى أن أكثر من 25 من أفراد طواقم الدفاع المدني استشهدوا ونحو 100 أصيبوا منذ 7 أكتوبر.

ونوه الناطق باسم الدفاع المدني في غزة بأن 5 شهداء من أسرة واحدة استشهدوا بغارة في شارع صلاح الدين رغم حملهم راية بيضاء.

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