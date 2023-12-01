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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفيرنا في إيطاليا: منظمات عديدة طلبت متابعة الانتخابات الرئاسية

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

قال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إن السفارة تلقت طلبات عديدة من منظمات مختلفة من أجل متابعة الانتخابات الرئاسية، وتم إرسال الطلبات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للقانون وحصل على الموافقة ليكون مندوبين من المنظمات متواجدين لمتابعة الانتخابات الرئاسية. 

سفير مصر في إيطاليا يتحدث عن الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية على قناة "تن"، أن المندوبين يرون عملية التصويت وتتم بالطريقة المثلى، والحرية التامة للمواطن في الانتخاب، ويوجد إشادة كبيرة بأن الأمور بسيطة، وتتم بسرية تامة، "إحنا بنسعد بتواجد المصريين والانتخابات، وهما واجهة لمصر ورسالة قوية نوجهها للعالم أجمع". 

وتابع السفير بسام راضي، أن هناك كاميرات موجودة تنقل الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات لديها بث مباشر للجان الانتخابات في كل دول العالم لبث ما يحدث في لجان الانتخابات المختلفة. 

واستكمل، أن التنسيق يتم على مدار الساعة، ويوجد خط ساخن مع وزارة الخارجية، وكذلك مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مع اتصالات مع وزارة الهجرة في الحالات التي يكون فيها استفسار، ولم يتواجد أي حالة تحتاج استفسار حتى الآن، ويوجد تحديث دوري للبيانات، إضافة إلى التغطية الإعلامية لأن كل المرشحين لهم حق التغطية. 

الانتخابات الرئاسية السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخاب وزارة الهجرة

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