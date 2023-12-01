مصطفى بكري : تصويت المصريين بالخارج مؤشر قوي على حب المواطنين لبلدهم

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تصويت المصريين في الخارج في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، مؤشر قوي على حب المواطنين لوطنهم وتلبية النداء في أي وقت.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن الجميع يدرك جيدا كم التحديات التي تمر بها مصر، كما أن الشعب حريص على الوقوف بجانب الدولة في أحلك الظروف.

وقت الأزمة



وتابع: رغم كل الصعاب والأزمات التي نمر بها، ولكن علينا ثقة كبيرة في عبور هذه المرحلة، موضحًا أن وقت الأزمة تجد المصريين بجانب الدولة، وما نراه الآن حب وتعبير عن انتماء المصريين لوطنهم.