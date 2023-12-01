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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات الرئاسة 2024.. انتهاء التصويت باليوم الأول في السعودية والإقبال كبير|فيديو وصور

القنصلية المصرية
القنصلية المصرية في جدة في اليوم الاول لانتخابات 2024

أغلقت اللجنة الفرعية للانتخابات بالسفارة المصرية في الرياض، منذ قليل، ابوابها بعد انتهاء اليوم الاول للتصويت والذي شهد إقبالا واضحا من ابناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية .

كما شهد اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، إقبالا كبيرا من أعضاء الجالية المصرية في جدة على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم.

واحتشد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024. 

وحمل الناخبون الأعلام المصرية، مرددين هتافات: "تحيا مصر.. المصريين أهم"، تأكيدًا على حرصهم وأهمية مشاركتهم في هذا الاستحقاق الوطني.

 

وتستقبل سفارات جمهورية مصرالعربية في 15 دولة، منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، أبناء الجاليات المصرية في كل منها؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024  

واستقبلت سفارات مصر في كلا من فنلندا - بلغاريا - اليونان - قبرص - رومانيا - لبنان - ليبيا  - جنوب افريقيا - بوروندي - زامبيا - موزمبيق ابناء الجالية في تمام التاسعة صباحا بيتوقيت القاهرة في أول ايام التصويت حيث فتحت السفارات والقنصليات أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين من المواطنين سواء المقيمين أو الزائرين للمشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 من اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء

وبحسب التوقيتات الدولية، فإن اللجنة الفرعية في نيوزيلندا، كانت أول لجنة تفتح أبوابها للناخبين المصريين، فيما تعد الدائرة الانتخابية في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، آخر اللجان الانتخابية التي تغلق أبوابها في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

ويتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأضاف الوزير شكرى، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية في جميع السفارات المصرية خارج القطر خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الجمعة 1 ديسمبر وتستمر حتى يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع  نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات  الدبلوماسية  المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة  والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.

جدير بالذكر أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة
مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

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