ممثل الجالية المصرية في الكويت: سعداء بالمشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية.. فيديو

تحدثت الدكتورة داليا البيلي ممثل الجالية المصرية في الكويت، عن بدء تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية.

وقالت الدكتورة داليا البيلي ممثل الجالية المصرية في الكويت، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا اليوم"،: "بدأنا الانتخابات صباح اليوم، وكنا في عرس انتخابي وسعداء بالمشاركة الإيجابية والفعالة للجالية المصرية في الكويت".

أضافت: "دائما نحن سباقين في أي استحقاق دستوري بالمشاركة بقوة وبحماسة، وهذا نتيجية الوعي السياسي القوي والحس الوطني العالي للجالية المصرية في الكويت".

تجري عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار 3 أيام، هي الجمعة والسبت والأحد 1، و2، و3 ديسمبر 2023.