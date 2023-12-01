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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يسعى لضم الصفقة الحلم.. من هو؟

ريال مدريد
ريال مدريد

لم تتوقف تكهنات وسائل الإعلام المختلفة بشأن إمكانية انتقال كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف ريال مدريد.

 أكدت شبكة "ريليفو" في هذا الصدد، أن النادي الملكي بصدد التقدم بعرض أخير ونهائي، لضم مبابي بحلول بداية العام المقبل 2024.

وأضافت أن إدارة الريال، ستحاول استغلال الفترة القانونية، التي يمكن لمبابي التوقيع فيها لأي ناد قبل 6 أشهر من انتهاء تعاقده مع باريس.

أوضحت الشبكة الإسبانية، أن ريال مدريد لن ينتظر هذه المرة قبل أن يحصل على إجابة حاسمة من الهداف التاريخي لسان جيرمان.

وواصلت: "ينتظر مسؤولو النادي المدريدي، أن يوقع كيليان مبابي فورا على تعاقده مع الملكي، إذا أراد حقا الانضمام للفريق".

وختمت تقريرها بأن هذا العرض، سيكون آخر محاولة لريال مدريد لضم مبابي، وإذا لم يوقع في يناير، فلن يصر النادي الملكي على ضمه.

يذكر أن مبابي صاحب الـ 24 عاما يلعب بصفوف بي إس جي منذ صيف 2017 عندما انتقل من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

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