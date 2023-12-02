كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

وتختلط دماء الشاب العشريني الفلسطينى بصوت أم كلثوم وهى تشدو للصبر حدود ، المشهد الذى عرضته وسائل التواصل يظهر فيه فلسطينى من رفح غارقا فى دماءه وبجواره جهاز راديو ترانزستور صغير تخرج منه موسيقى وصوت ام كلثوم بالصبر حدود ، ولاندرى هل استشهاد الفلسطينى ومن قبله الالاف ونهايته مصحوبة باغنية للصبر حدود مجرد مصادفة أم أنها رسالة بأن القادم سيكون له مفاهيم وتأثيرات أخرى !!

فبعد ساعات من إنتهاء هدنة مؤقتة عادت الدولة الصهيونية الى قصفها الهمجى الذى استمر لقرابة شهرين على قطاع غزة مستهدفا بصفة رئيسية الاطفال والنساء ، مرسلا بذلك رسالة مفادها القضاء على شريحة مهمة تمثل الغد بكل مافيه من آمال وتطلعات فلسطينية ، اسرائيل لاتخطىء فى قصفها كما تزعم وتقول انها تستهدف حماس وقادتها ورجالها المختبئين فى الانفاق تحت المشافي ودور العبادة .

اسرائيل تعلم جيدا أنها تريد القضاء على عصب الحياة وشريانها المتدفق الا وهم الاطفال والنساء؛ وبالتالى تتوقف حركة مد القضية الفلسطينية بالشباب لعقود طويلة تعمل خلالها الدولة الصهيونية على مواصلة تفريغ القضية الفلسطينية من فحواها ومحتواها .

اسرائيل تعلم جيدا ان قصفها الذى لن يتوقف لاهداف معلنة وأخرى خفية هو حلقة من حلقات مخططها الرامى الى اجبار الغزاويين على النزوح القهرى الى مصر ويقابله نزوح ابناء الضفة الغربية الى الاردن وفى اعقاب ذلك تتفرغ دولة بنى صهيون لحلمها الكبير وهو تمدد الدولة الصهيونية الى اكبر قدر ممكن .

اسرائيل لاتقصف غزة لتدافع عن نفسها كما زعمت واعلنت عقب السابع من اكتوبر او ماعرف بطوفان الاقصى ؛ لا ..فهى تقصف بهذه الوحشية وعدم المبالاة لانها فى مرحلة فارقة فى تاريخها الحديث ؛ وهى مرحلة القضاء على العماليق كما ذكر رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو الذى أوضح ان الرد على طوفان الاقصى يكون بالقضاء على كل ماهو فلسطينى طفلا كان ، او امرأة ، او شابا او شيخا ، كل ماهو فلسطينى يقتل بلا رحمة ولا عطف .

اسرائيل لن تتوقف عن القصف الوحشي لانها تعلم ان هذا التوقيت مهم جدا فى كيان دولتهم المتخوفة من اكمال الثمانين عام؛ وفى اكتمالهم نهايتها كما يقول التاريخ ويؤكد ذلك ، بأن دولتهم على مر التاريخ لاتتخطى السبعين عاما وينخرها بعد ذلك السوس والوهن وتتآكل وتنتهى .

اسرائيل كقيادة سياسية لابد ان تواصل القصف لان توقفه سينهى حكومة نتنياهو ويجعلها تقف أمام المحاكم ويقاضيها الشعب الاسرائيلى بتهم عدة اهمها عدم توفير الامن لهم والسماح لحماس بمهاجمتهم فى السابع من اكتوبر .

اسرائيل لن توقف قصفها لان مشاهد كتائب القسام وهى تصاحب المحتجزين الاسرائيليين وتسلمهم الى الصليب الاحمر لاقت قبولا عالميا واستنكارا لما يقوم به اليهود من معاملة فجة وغير انسانية للسجناء الفلسطنيين وخاصة الاطفال منهم والنساء؛ بخلاف ما اوضحه وتحدث عنه الرهائن الاسرائيليين العائدين من غزة .

اسرائيل لن تتوقف لانها حاصلة على ضوء اخضر من واشنطن بمواصلة حربها على غزة وعلى كل ماهو فلسطينى ، اسرائيل لن تتوقف لانها لاتجد من يجبرها على التوقف ، اسرائيل ستتوقف فقط بحدوث مفاجآت تعجز عن استيعابها ، اسرائيل ستتوقف وتنتهى قريبا لان ذلك وعد الله ، والله لايخلف وعوده ابدا ؛ فقط التوقيت والكيفية مرهون بوجود فئة ذات قوة وبأس شديد ترهب اعداء الله واعداء الانسانية ، اللهم عجل ، اللهم استجب ، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وإكسر شوكة الذين يعيثون فى الارض فسادا …آمين آمين آمين